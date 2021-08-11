Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, tüm kurumların bölgede çalışma yürüttüğünü söyledi. "Tüm bakan arkadaşlarımız, AFAD, hepsi şu anda oradalar" dedi.

Sel bölgesindeki vatandaşlara uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı yaptı.

Erdoğan, "Vatandaşlarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum, zorda kalmadıkça karayollarını tercih etmeyin, çünkü her an heyelan olabilir" açıklamasını yaptı.

Yangınlarla mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde alevlere teslim olan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yangınların çoğunun kontrol altına alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yangınları çıkaranlar arasında ailesinde terör örgütü ile iltisaklı kişiler var. Yürüyen soruşturmalarda gözaltına alınanlar, tutuklanan kişiler var" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Coğrafyamızda yangın söndürmede en önemli hava aracı olan helikopterler 2002 yılında 18 adetken 2021 yılında 39'a çıkardık ama bu süreçte bu rakam 60'a yaklaştı. Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale getirmiş olacağız. Orman yangınından etkilenen yerlerde TOKİ 1 ay içerisinde inşaatlara başlayacak. Hedef, 1 yıl içerisinde bu inşaatları bitirmek."

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