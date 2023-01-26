Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Regaip Kandili paylaşımı yaptı.

Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin görseline yer verdiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

Ramazan’a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib’in milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.



Gecemiz mübarek olsun… pic.twitter.com/Q0mapyA0YQ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 26, 2023

"Ramazan'a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'in milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun…"