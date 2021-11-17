Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

İspanya Hükümet Başkanı kıymetli dostum Sanchez'i Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz hükümetler arası zirve toplantıları iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı en üst düzey platformu oluşturmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 600'den fazla İspanyol şirketin Türkiye'deki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir.https://t.co/gLd4OGAEqY pic.twitter.com/6ezFyZ8gT1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 17, 2021

İspanyol şirketlere yatırım çağrısı

Salgının olumsuz etkilerine rağmen ikili ticaret hacmimiz şimdiden bir önceki senenin rakamlarını yakalamıştır. Bu durum 20 milyar dolarlık hedefimizi yakaladığımız anlamına gelmez. Bizim bir hedefimiz var. Bunu da inanıyorum ki değerli dostum ile birlikte yakalayacağız. 600'den fazla İspanyol şirketin Türkiye'deki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. Daha fazla yatırım yapma çağrımızı tekrarlıyorum. İspanyol bankası BBVA özellikle tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İspanya 2015 senesinden bu yana Türkiye'de konuşlu patriot sistemleri ile ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Maalesef birçok NATO ülkesi buradaki patriotlarını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır.https://t.co/gLd4OGAEqY pic.twitter.com/klmtDXFtil — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 17, 2021

"İspanya'nın bu tutumunun diğer bazı müttefiklerimizce örnek alınmasını temenni ediyorum"

Tükiye ve İspanya Avrupa'nın doğu ve batı ucunda köşe başı olarak stratejik konumu haiz iki NATO müttefikidir. İspanya Türkiye'de konuşlu patriot sistemleri ile ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Malesef bir çok NATO ülkesi buradaki patriot sistemlerini alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır. İspanya'nın bu tutumunun diğer bazı müttefiklerimizce örnek alınmasını temenni ediyorum.

"Büyük bir uçak gemisi yapmayı hedefliyoruz"

Savunma sanayii alanında İspanya ile bir çok ortak proje yürütüyoruz. Bu alandaki işbirliğimiz daha da derinleştirmeyi arzu ediyoruz. Biliyorsunuz İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir.https://t.co/gLd4OGAEqY pic.twitter.com/iz7iHGcmXy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 17, 2021

Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biliyorsunuz ilk uçak gemimiz aslında büyük ölçekli değil. Büyük ölçekliyi de bundan sonra yapacağız. Bu konuda değerli dostum ile mutabıkız. Belki denizaltı olayına da girme durumumuz olacak.https://t.co/DdLi6s1vOT pic.twitter.com/PPOVopn5WR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 17, 2021

"Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize muafiyeti çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır"

Türkiye olarak olumlu gündemin hayata geçirilmesi maksadıyla. İlkeli tutumumuzu ve çabamızı ortaya koyduk. Avrupa Birliğinin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize muafiyeti çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır.

Avrupa ve NATO'nun sınırlarını koruyan Türkiye ve İspanya düzensiz göç konusunda önemli yük sırtlanmıştır. İspanya'nın bugüne kadarki kıymetli desteklerinin sürdürülmesinin tüm taraflar açısından faydalı olacağına inanıyorum.

Aşırı sağın yükselmekte olduğu günümüzde Medeniyetler İttifakı'nın değeri daha iyi anlaşılacaktır. 16 yıl önce tohumlarını attığımız bu girişim dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar açısından önemli bir çıkış yolu sunmaktadır. Cenevre'de açılan ofisin başında görevlendirilen Türk büyükelçi girişime güç katacaktır.

"TURKOVAC'ı yıl sonunda piyasaya süreceğiz"

Yerli aşımız TURKOVAC'ı yıl sonuna kadar piyasaya sürmemiz söz konusu. Aşı konusunda sıkıntımız olmayacak. Dünya ile ilişkilerimizde de bu konuda sıkıntımız yok. Her türlü desteğimizi vereceğiz.

"İktidarımız kadına yönelik şiddette çok hassas"

Kadına şiddet konusunda her adımı atıyoruz, atmaktayız ve atacağız. İktidarımız kadına yönelik şiddette çok hassas. İstanbul Sözleşmesi'ni biz tamamen gündemimizden çıkardık. Biz İstanbul Sözleşmesi ile atılacak adımları zaten normal yasalarımızda var. Kadın bizde en kutsal varlıktır. Kadının bu kutsiyetine asla leke gelmesine biz zaten müsade etmeyiz. Çünkü bizde aile kavramı çok hassastır. Aile kavramı üzerinde de bu önemsediğimiz durumu lekelemek suretiyle müsade etmeyiz. Bundan dolayıda İstanbul Sözleşmesi'ne gerek yok diyerek bunu kaldırdık.

S-400'lerin parça üretimi

S-400 parça üretimi konusundaki detaylar hakkında her iki taraf Türkiye ve Rusya detay açıklama yapmamak üzerinde mutabık kaldık. Dolayısıyla da bu tür açıklamalara girmiyoruz. Bu kendi aramızdaki hassasiyetlerdir.