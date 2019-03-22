Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı mezuniyet törenine telefonla bağlanarak mezunları tebrik etti.
Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan, Özel Kuvvetler Komutanlığı mezuniyet törenine telefonla bağlanarak mezunları tebrik etti:— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 22 Mart 2019
“Ülkemizin geleceğine emin adımlarla yürürken Özel Kuvvetler birimimizin çok büyük önemi haiz” pic.twitter.com/WZ2bxIyjq7
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, o anları sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.
Kaynak: TRT Haber