Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeni darbe girişimi iddialarıyla ilgili, "Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı, yaşatanlara da gereken cevabı millet verdi" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz? Bunlar tamamen bir kumpanya. Sizin gibi saygın olan gazeteci arkadaşlarımızın bu oyuna gelmelerini anlamakta zorlanıyorum.

Kimsenin bu milletin hafızasını karıştırmaya hakkı var mı? Bunlar hain. Öyle bir hava hissediyor musunuz böyle bir şey var mı herkes huzur içinde geziyor tozuyor, yiyor içiyor her şeyi yerinde herhalde bunlar gezip tozamıyor. Bunları yapamadığı için de darbenin nal sesleri geliyor bunlara, bizim öyle bir derdimiz yok.

Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı. Yaşatanlara da gereken cevabı millet verdi. Bundan sonra da böyle bir şey de kat be kat fazlasını öderler. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunun adını bile anmak bize haramdır."

Gezi Parkı olaylarında Osman Kavala'nın tahliye edilmesi ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"İşine gelen yargının verdiği olumlu karara 'Yargı iyi karar verdi' derken işlerine gelmeyen karar için niçin yargıyı eleştirme yoluna gidiyorlar? Yargı bir kısmını tahliye etti. Osman Kavala ile ilgili bu kararı verdi. Saygı duymak lazım."