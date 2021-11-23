Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden 81 öğretmenle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, burada yaptığı konuşmasının satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin aracılığıyla yurt dışında görev yapan öğretmenlerimize de selamlarımı gönderiyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün hayırlı olmasını diliyorum. Görevi başında şehit olan tüm öğretmenlerimizi burada tekrar rahmetle yad ediyorum. Bölücü örgütün ömürlerinin baharındayken bizden kopardığı Şenay Aybüke Yalçın kızımıza ve diğer nice kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. https://t.co/HbtwFmdaBw pic.twitter.com/SWhos3sWSR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 23, 2021

Kıymetli hocalarım şüphesiz hayatta her meslek önemlidir. Ancak pek az meslek öğretmenlik kadar insanda derin izler bırakır. Hepimizin hayatına dokunan bize yol gösteren zor zamanlarımızda elimizden tutan bir öğretmenimiz muhakkak vardır. Üzerimizde hakkı olan bu hocalarımızı sevgiyle saygıyla hatırlıyoruz. Bizi sabırla yetiştirdikleri rehberlik ettikleri için aradan geçen on yıllara rağmen öğretmenlerimizi şükranla yad ediyoruz. Nasıl öğretmenlik sadece ücreti mukabili yapılan bir meslek değilse de öğretmenlerimiz için de yapılanlar onların emeği karşılığı olamaz.

"2002 yılından bu yana 713 bin 625 öğretminimizin atamasına yaptık"

Ömrünü nitelikli nesiller yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizin hakkı ödenemez. Son 19 yılda eğitim öğretimin her alanında attığımız adımlarla bir taraftan ülkemizi hedeflerine yaklaştırırken diğer taraftan da öğretmenlerimize minnet borcumuzu yerine getirmeye çalıştık. Derslik sayımızı 343 binden 601 bin seviyesine çıkartarak ülkemizin her bir köşesini modern eğitim kurumlarıyla donattık. 2002 yılından bu yana 713 bin 625 öğretminimizin atamasına yaparak okullarımızın öğretmen açığını kapattık.

Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen norm doluluk oranı birbirine yakın bir seviyeye ulaşmıştır. Bizden önce kadın öğretmen oranı yüzde 50'nin altındayken bu oran yüzde 60'ı bulmuştur. Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak hem her sene başında yaşanan kargaşanın önüne geçtik hem de ailelerimizi bir yükten kurtardık.

"Son 19 yılda bütçede en büyük payı daima eğitime tahsis ettik"

Çocuklarımızın bir kısmının ayağına adeta pranga vuran katsayı uygulamasını kaldırarak mesleki eğitimi cazip hale getirdik. Son 19 yılda bütçede en büyük payı daima eğitime tahsis ettik. Önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 274 milyar 385 milyon lira olarak belirledik. Bu rakam merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sine denk geliyor. Eğitimde son 19 yılda elde ettiğimiz başarılara inşallah yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. 2023'e giderken eğitimde fırsat eğiştilğini sağlayacak adımları atmayı sürdüreceğiz.

Çocuklarımızın bir kısmının ayağına adeta pranga vuran katsayı uygulamasını kaldırarak mesleki eğitimi cazip hale getirdik. Son 19 yılda bütçede en büyük payı daima eğitime tahsis ettik. Önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 274 milyar 385 milyon lira olarak belirledik. Bu rakam merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sine denk geliyor.

"Öğretmenlerimizin sıkıntılarını kendi sıkıntımız görerek şartları zorlama pahasına gereken her türlü adımı atıyoruz"

İnsanı ihmal eden insan faktörünü dikkate almayan hiç bir politika hedefine ulaşamaz. Eğitim gibi doğrudan çocuklarımızı ve istikbalimizi ilgilendiren bir meselede işin merkezinde insan olması doğaldır. Öğretmenlerimizin sıkıntılarını kendi sıkıntımız görerek şartları zorlama pahasına gereken her türlü adımı atıyoruz. Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmelere gittik. İşe yeni başlayan bir öğretmenimizin ücreti 2002 yılında 470 lira iken Temmuz 2021 itibarıyla nereye çıktı biliyor musunuz? 5 bin 100 liraya yükseldi.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık"

Öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum. Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla öğretmenlerimize ilave haklar sağlıyoruz. Yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize, 3600 Ek Gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.