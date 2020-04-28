Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Tedbirleri tavizsiz uygulamalıyız. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız

Normalleşme takvimi olgunlaştığında paylaşacağız.

Salgın tedbirlerini, belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça inşallah ülkemizde üretim çarkları yeniden tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır.

Bu sıkıntılı dönemde, tedbirlere riayet ederek bize destek veren, 83 milyon vatandaşımızın her birine, şükranlarımı sunuyorum.

Ülkemizin yaşadığı her sorun, sıkıntı, tehdit bu sorumluluğu üstlenme konusunda AK Parti'nin alternatifsiz olduğunu gösteriyor.

Bu süreçte fedakarlık yapmaz, salgını diğer ülkelerle eş zamanlı olarak geride bırakmazsak çok daha ağır kayıplar yaşayacağımızı biliyoruz.

Önümüzdeki dönemde en büyük gücümüz olan milletimizin gönlündeki mümtaz yerimizi daha güçlendirmenin gayreti içinde olacağız.

Ayrıntılar geliyor...