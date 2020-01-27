Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Braynt mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, California'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitiren, ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant için başsağlığı mesajı yayımladı.
Basketbol efsanesinin kaybının kendini derinden üzdüğünü belirten Erdoğan, mesajında, "Dünyanın dört bir yanındaki atletlere ilham kaynağı olan ve insanları basketbolla tanıştıran Kobe Braynt'ın ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
I am deeply saddened by the loss of basketball legend #KobeBryant who inspired countless athletes and introduced people around the world to the joy of basketball. As a basketball fan and the President of Turkey, I wish to offer my deepest condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/tBYdFBTiBl— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 27, 2020