Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü, milletimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü'nün bu iftihar gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan KKTC
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