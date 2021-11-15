Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü, milletimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü'nün bu iftihar gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum."