Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 15:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na dava
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı.
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