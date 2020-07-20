Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Barış Harekâtı, tarihten silinmek istenen bir halkın yeniden doğuşunun, yeniden şahlanışının adıdır" dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:29
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