Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüp Sultan Mezarlığı'na gitti.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz hafta 59 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç'in ve geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren yazar Şule Yüksel Şenler'in kabrini ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Vaniköy Camii'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.