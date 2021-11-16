Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karakoç için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 88 yaşında hayatını kaybeden Sezai Karakoç için yayımladığı mesajında, "Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatıyla ilgili mesaj yayımladı.
Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 16, 2021
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
"Ülkemizin büyük mütefekkirinin vefatını derin bir teessürle öğrendim"
88 yaşında hayatını kaybeden Karakoç için Twitter'ından paylaşım yapan Erdoğan, şunları söyledi:
"Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum."
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