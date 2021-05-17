Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı saat 15.15'te başladı. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Koronavirüsle mücadelenin yol haritası ve 'tam kapanma' dönemi değerlendirildi.

1 Haziran sonrası Türkiye'nin salgınla mücadeledeki yol haritası görüşüldü. Aşı tedarik durumu ve yerli aşıdaki son durum da toplantının ana gündem maddelerindendi. Esnafın durumunun da masaya yatırıldığı toplantı sona erdi. Toplantıda esnafa destek paketinin ayrıntıları da görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/RH23wL12RT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 17, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından millete sesleniş konuşması yaptı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Salgın sebebiyle gönlümüzce bir bayram geçiremediğimiz açıktır. Tam kapanma sayesinde salgını büyük ölçüde kontrol altına aldık.

Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi 21.00-05.00 olacak, hafta sonu ise tamamen kapalı şeklinde bir süre daha devam edecek. Ayrıntıları yayınlanan genelgede yayınlanan hususların salgın kurallarına uygun bir şekilde devam etmesini istiyoruz.

"Aşı programına hız veriyoruz"

Ay sonuna kadar vaka sayılarını daha da aşağı çekmek için tedbirlere uyumunuzu rica ediyorum. Aşı programına hız veriyoruz. Öğretmenler başta olmak üzere riskli grupların aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler, hayata geçirilen uygulamalar bir an önce bu salgının üstesinden gelmek için uygulanmaktadır.

En zorunu inşallah geride bıraktık. Bir süre daha dikkatli gitmek mecburiyetindeyiz. Sağlık çalışanlarımıza, emniyet, jandarma, vefa gruplarımıza ve görev alan herkese teşekkür ediyorum. Salgının üstesinden ancak hep birlikte hareket edersek gelebiliriz.

Attığımız her adımda insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla mücadele verdik. Sanayi ve tarım üretiminde en küçük bir aksama olmaması için çalıştık. Dünyada büyüyen nadir ekonomilerden birisi olduk. Vergi ve primlerle ilgili önemli adımlar attık. Kredi ve taksit konusunda da kolaylıklar sağladık. Turizm sektörünü ayakta tutmak için çalıştık, çabaladık.

"Esnafımıza verdiğimiz destekten 1 milyon 200 bin vatandaşımız yararlandı"

Salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık kaynağı insanımızın emrine vermiş olduk. Merkezi yönetim bütçesiyle birlikte nakdi ödemelerin tutarı şimdiden 134 milyar lira olarak gerçekleşirken bu rakam, haziran sonu 181 milyar lirayı bulacaktır. Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyar liraya ulaştı. Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak.

Tarım Kredi Kooperatiflerin vergi ve SGK ertelemeriyle her kesimden insanımızı rahatlattık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaklaşık 645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık. Esnafa verdiğimiz ciro ve kira desteğinden 1 milyon 200 bin vatandaşımız yararlandı.https://t.co/NjuU1SI3s2 pic.twitter.com/SJi4mgXZ7g — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 17, 2021

Esnafa destek müjdesi

Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz. Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir.

Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu/TRT Haber]

İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.

Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. Salgında işlerine ara vermek zorunda kalan yaklaşık 235 bin işletmeye bir seferlik 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız. Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacak.

Cumhuriyet tarihinde görülmemiş rakamlara ulaşan destek paketleriyle insanlarımızın yanında yer aldık.

[Esnafa destek müjdesi]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. 1. gruptaki 235 bin işletmeye 5 bin tl, 2. gruptaki 1 milyon 150 bini aşkın işletmeye 3 bin tl hibe verilecek. pic.twitter.com/w1LBtrRmB5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 17, 2021

MİT'ten PKK'ya operasyon: Sofi Nurettin öldürüldü

MİT'in operasyonuyla PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin etkisiz hale getirilmiştir. Sofi Nurettin, Türkiye'ye yönelik kanlı eylemlerin kanlı faili olan terörist, pek çok saldırının sorumlusudur. Gara'da 13 masumun şehit edilmesi talimatını veren bu teröristlerden biridir. PKK/YPG'nin Suriye'de saklanan teröristlerini etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecek. Operasyonda emeği geçenlerin alınlarından öpüyorum.

Bu ülkeye ihanet eden, kurşun sıkan, insanımıza zarar veren, vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına tehdit oluşturan herkesi aynı akıbetin beklediğini hatırlatıyorum. En büyük üzüntümüz, ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK’nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye’ye yönelik pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist askerlerimize yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur. pic.twitter.com/pvwbo0tNGC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 17, 2021

Biden'ın İsrail'e silah onayı

Birilerinin 'Filistin'den bize ne, Kudüs'ten bize ne' gibi nefret kokan yaklaşımlarına şahit oluyoruz. Mescid-i Aksa'nın ilk avlusunun adı '12 Bin Şamdanlı Avlu' olarak geçer.

Biden'ın ciddi bir İsrail'e silah onayıyla ilgili imzasını gördük. 850 bin silah onayı... Lafa geldiğinde, silahsızlanmayı konuşuyor. Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın. Siz kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz. Bugün de tekrar hatırlatıyorum 84 milyon olarak Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Filistin toprakları kanla yıkanıyor, siz buna destek oluyorsunuz. Hiç durmayan bu zulüm Filistinlilerin ardı kesilmeyen göçleriyle süre gelmiştir. Kimi Arap ülkeleri de meseleye yanlış bakış açılarıyla yaklaştı.

[Biden’ın İsrail’e silah onayı]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lafa geldiğinde silahsızlanma şu bu vesaire bunları konuşuyorsunuz. Orantısız bir saldırı ile Gazze’ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. pic.twitter.com/wLUFw2taDS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 17, 2021

"Yavruları öldürecek kadar katiller"

Filistin'in hep yanında olduk olmayı da sürdüreceğiz. Sınırları belirsiz İsrail devleti, bir terör aygıtına dönüşmüştür. Fanatik Yahudiler, kendi başbakanlarını öldürmekten çekinmeyecek kadar işi ileri götürmüşlerdir. Bunlar ancak kan emmekle doyar. Gazze ve Filistin'e saldırılara sessiz kalınıyor. Yavruları öldürecek kadar katiller. Yaşlıları öldürecek kadar katiller. Bunların eşi benzeri yok.

İsrail'in her ramazanda devam eden saldırıları bu ramazanı da hepimize zehir etmiştir. İnsafzıca bombalayanlar işte bu terör devleti İsrail'dir. İsrail'in bombalayarak, kurşunlayarak katlettiği onlarca masumu, göçe zorladığı on binlerce sivili görmüyorlar. Tel Aviv'e atılan birkaç roketi konuşuyorlar. Siz orantısız güç kullanıyorsunuz, savaş uçaklarıyla vuruyorlar. Kimi aldatacaksınız. Çocuklar öldürülürken değil uyuturulurken sessiz kalınmalıdır. Kendi ülkelerinde patlayan bir bomba için taş üstünde taş bırakmayanlar Filistin'in kendini koruma çabasını teröristlik olarak adlandırıyor.

[İsrail’in Filistin’e saldırıları]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar 5-6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar katil. Kadınları yerlerde süründürerek öldürecek kadar katil. Yaşlı insanları öldürecek kadar katil. Aynı suda beslenenler de bunları destekliyor. pic.twitter.com/AzPj5K2Hs5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 17, 2021

Avusturya'ya İsrail tepkisi

Avrupa'ya sesleniyorum, yeri geldiği zaman dost olarak bize hitap edenlere sesleniyorum... Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum. Türkiye tıpkı Kıbrıs'ta olduğu gibi Filistinde'de iki devletli adil çözümden yanadır.

Uluslarası topluma çağrı

Kudüs'ün 3 dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi, günümüz şartlarında en doğru ve tutarlı yol olacaktır. Aksi takdirde barışı sağlamak kolay görünmüyor. İsrail'in her saldırısı fitili ateşleyen bir bomba etkisi yapacaktır. Kudüs'ü yeni bir yönetim statüsüne kavuşturmak en hızlı çözümlerden birisi olacaktır. Dünyayı harekete geçmeye çağırıyorum. BM Genel Kurulu'nda kayda değer bir adım atılmasını temenni ediyorum. Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması için atılacak uluslarası adımlar hususunda siyasi ve askeri desteği vereceğimizi bir kez daha buradan ilan ediyoruz.