Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Dünya Şampiyonu Arjantin'i tebrik etti.

Arjantin ile Fransa arasındaki final mücadelesini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Bayt Stadı'ndaki açılış töreni ve maçını da protokol tribününden takip etmişti.