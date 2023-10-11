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Gündem
TRT Haber 11.10.2023 18:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüştü. Görüşmelerde, İsrail-Filistin çatışması ve bölgedeki insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükunetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil, her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Tebbun ile görüşme

Erdoğan daha sonra Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki kaygıları artıran çatışmalı süreç, ayrıntılı bir biçimde ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerginliğin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve adil bir barışa müzakereler yoluyla ulaşılması için bir yol açılmasının hedeflendiğini söyledi. Bunun için Türkiye'nin samimi ve barışçıl çabalarına, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın desteğinin beklendiğini de belirtti.

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Filistin Devleti İsrail Recep Tayyip Erdoğan Ürdün
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