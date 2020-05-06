Cumhurbaşkanı Erdoğan adına suç duyurusunu avukatı Ahmet Özel yaptı. Ragıp Zarakolu ve Artıgerçek İnternet Gazetesi’ne yönelik suç duyusu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.

Suç duyurusunda Türkiye Cumhuriyetinin anayasal düzenine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı alenen işlemiş oldukları fiiller nedeniyle ve resen tespit edilecek diğer suçlar gereğince soruşturma yapılıp şüpheliler hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılması talep edildi.



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