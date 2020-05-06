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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "darbe iması" yapılan yazı ile ilgili suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe ve idam tehdidi içerdiği gerekçesiyle "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı köşe yazısıyla ilgili suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan adına suç duyurusunu avukatı Ahmet Özel yaptı. Ragıp Zarakolu ve Artıgerçek İnternet Gazetesi’ne yönelik suç duyusu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.
Suç duyurusunda Türkiye Cumhuriyetinin anayasal düzenine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı alenen işlemiş oldukları fiiller nedeniyle ve resen tespit edilecek diğer suçlar gereğince soruşturma yapılıp şüpheliler hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılması talep edildi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 14:58
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