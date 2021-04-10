Pandemi nediyle zor günler geçiren çiftçiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla büyük destek geldi.

Toprak Mahsulleri Ofisi çifçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiği satın alacak.

Çiftçinin satın alınan ürünü ise vatandaşa ücretsiz dağıtılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pandemi süreci boyunca mağdur olan çifçinin sorunlarının çözümü için destek çalışmalarının devam edeceğini söyledi.