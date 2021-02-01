Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Kuyruklu yalanlar CHP Genel Merkezi'de üretiliyor. Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi içlerine sindiremiyor.

CHP'li yöneticiler marjinal terör örgütlerinin militanlarına sahip çıktı. Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı. Fakat CHP'li yöneticiler Diyarbakır annelerini ziyarete gitmedi. Bu meseleyi hiçbir zaman sahiplenmediler.

Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır. Aslı astarı olmayan iddialarla bizi suçluyorlar.

Biz CHP yönetiminden gayet memnunuz. Gaf ebesi CHP Genel Başkanından da memnunuz. Bizim sıkıntımız demokrasimiz adınadır, Türk siyaseti adınadır. Kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız. Gazinin emaneti CHP'ye oy veren vatandaşlarımız için üzülüyoruz.

Teröre, ahlaksızlığa, sapkınlığa ve şiddete bulaşmadığı sürece her görüşe, her fikre saygılıyız.

Birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan onca saldırıya rağmen milletimiz geleceğini hala AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda görüyor.

Salgın şartlarına rağmen son 1 yılda partimize 1 milyon 300 bini aşkın yeni üye kazandırdık. Yeni üyelerimizin yarıdan fazlasını 18-35 yaş grubu gençlerimiz oluşturuyor.

Manavgatlı kardeşlerimize bir müjde veriyorum. 300 yataklı hastanemizin yakında inşaatına başlanacağı müjdesini sizlere veriyorum.

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