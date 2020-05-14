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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş Başkanı Çebi'ye Geçmiş Olsun Telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 00:08
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