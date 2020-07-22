Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından Ayasofya ile ilgili video paylaşıp, "Ayasofya... Rüzgarlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin" ifadelerini kullandı.
Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... pic.twitter.com/DkBdP89hwZ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2020
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:32
Son Haberler
- 15:31
- 15:24
- 15:26
- 15:16
- 15:13
Sıradaki Haber
İdlib'de 22’nci Türk-Rus devriyesi: Bölgenin tamamı denetlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz