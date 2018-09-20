Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerbela mesajı

Kerbela olayında katledilen Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt mensuplarını rahmetle anan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında "10 Muharrem 61 tarihinde vuku bulan Kerbela hadisesi ve orada yaşanan katliam, üzerinden geçen 1379 yıla rağmen yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Peygamber Efendimizin (S.A.V.) torunu Hazreti Hüseyin'in (R.A.) de şehid edildiği Kerbela olayı, Müslümanlara tefrika ve husumet değil, muhabbet ve birliğin lazım olduğu gerçeğini her yıl bizlere bir kez daha hatırlatıyor.