Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 07:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suç teşkil eden paylaşım yapan bir şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı sosyal medyada suç teşkil eden paylaşım yapan bir şüpheli Bağcılar'da gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Açıklamada, "05.02.2022 günü, sosyal paylaşım sitelerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik provokatif ve Hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. isimli şahıs ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Savcı ile yapılan görüşmede şahsın gözaltına alınması, ifadesinin akabinde savcılık makamında hazır edilmesi talimatları alınmıştır. Konu ile ilgili olarak şüpheli şahsın Bağcılar/Güneşlide bulunan ikamet adresine gidilmiş ve şüpheli şahıs ikamet adresinden yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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