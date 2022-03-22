Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye olarak Ukrayna'da yaşanan krizin başından bu yana net bir tutum takındık. Sağduyu çağrısı yaptık. Maalesef oradaki insani dram artarak devam ediyor.

Bu gidişata son vermek için yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyoruz.

Zelenskiy ve Putin ile görüşmelerimi sürdürüyorum. Şartların zorluğunun farkındayız ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören düşüncemizi sürdüreceğiz.

Dışişleri Bakanımız Liviv'de mevkidaşlarıyla görüştü. Ateşkes ve barışa giden yolda elimizden geleni yapacağımızı vurguladık. Diplomasinin tek çıkış yolu olduğunu biliyoruz.

Hollanda ile ilişkiler

Ticaret hacmimiz yüzde 30 artışla 11 milyar dolara ulaştı. 2016 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar hedefini aştık.

İlk başta 15 milyar dolar ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk.

AB ile müzakereler

AB'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...