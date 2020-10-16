Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber/AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi başladı.
Vahdettin Köşkü'nde baş başa yapılan ve saat 15.00'de başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme yapılacak.
İki lider, anlaşma imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve akşam yemeğine katılacak.
Etiketler: Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan CumhurbaşkanlığıSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 15:21
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