Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafer, Filistinli kardeşlerimizin olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Türkiye-İran İş Forumu’na katıldı.

Türkiye ve İran'ın iki bölgesel güç olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran'la 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma kararlılığındayız" şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze katliamı karşısında Türkiye'nin ilk günden itibaren vicdanlı ve onurlu duruş sergilediğini belirten Erdoğan, "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Kandan beslenen İsrail yönetiminin gittikleri yolun yol olmadığını, buradan dönmelerini bekliyoruz. Bu süreçte zafer Filistinli kardeşlerimizin olacaktır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - İran İş Forumu’nda konuşuyor. https://t.co/mkQT06Uffv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 24, 2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Kirman'daki terör saldırılarında hayatını kaybeden İran'lı kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa diliyorum. Türkiye olarak İran'lı kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz.

Burada düzenlediğimiz faaliyetin Türkiye ve İran için hayırlı olmasını diliyorum. Yatırımları teşvik etmesini ümit ediyorum.

Tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış ülkelerimiz arasında köklü ilişkiler mevcuttur. Ülkelerimiz arasındaki iktisadi ilişkilerin geliştirilmesi için ciddi potansiyel görüyoruz. Sayın Reisi ile iş birliğimizi geliştirmemizi yeniden teyit ettik. Türkiye olarak ilkeli tutumumuzu koruyoruz. Tek taraflı yaptırımları onaylamadığımızı her zaman dile getirdik. Yaptırımlar nedeniyle komşumuz İran'la ekonomik ilişkimizi sonlandırmadık, bundan sonra da sonlandırmayacağız.

İki ülkenin iş camiasının sürece katkı vermesi önem arz ediyor. İran ile ticaretimizin gelişmesi için sınır bölgesindeki altyapıya önem veriyoruz. Gürbulak Sınır Kapısı yüksek kapasite ile hizmet verecektir. Yeni sınır kapılarının açılması da gündemimizdedir.

İsrail'in Gazze'deki katliamları

İranlı kardeşlermizin en fazla tercih ettiği yerin Türkiye olması bizleri memnun ediyor. Bunun daha fazla olmasını istiyoruz. Her zaman dediğim gibi siyasetçiler olarak vazifemiz iş dünyasına yardımcı olmak, sizlerin önünü açmaktır. Hedeflerimize el birliği içinde ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

İsrail'in masum Filistinli kardeşlerimize saldırıları sonucu 26 bin insan şehit edildi. Gazze halkı insanlık tarihine utançla geçecek bir vahşetin kurbanı oldu. Türkiye olarak ilk günden itibaren bu meselede onurlu ve vicdanlı bir duruş sergiledik. Her alanda tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. 17 uçak ve 5 gemi dolusu insani yardım malzemesi gönderdik. 30 bin tonu aşkın yardım malzemesini Gazze'li kardeşlerimize sevk ettik. İsrail'in işlediği savaş suçlarının yanına kar kalmaması adına uluslararası alanda atılan adımlara destek veriyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Kandan beslenen İsrail yönetiminin gittikleri yolun yol olmadığını, buradan dönmelerini bekliyoruz. Bu süreçte zafer Filistinli kardeşlerimizin olacaktır.