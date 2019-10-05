Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Biz ilk günden beri sadece milletimizin bize verdiği görevleri yerine getiriyoruz.

- Girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Kendisini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışı söküp attık. Sırtını millete değil de başka güçlere dayayan herkes tepetaklak yuvarlanıyor. Ülkemizi esir almaya çalışanların oyunları boşa çıkıyor. Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz.

- Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor. Çok daha kapsamlı ve yakın olarak çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

- Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarları söz konusu olduğunda AK Parti olarak sonuna kadar samimi duruşumuzu sürdüreceğiz.

- Seçim sonuçlarını göz önünde bulundurarak partimiz için en doğru adımları atmakta kararlıyız. Kimse bize oy vermek zorunda değil. Milletimizin gönlünü kazanarak bunu sağlayacağız.

- Toplumun tüm kesimini kapsayacak ve kucaklayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine mutlaka ama mutlaka ulaştıracağız.

- Hiç kimsenin, üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeyip her şeyi bir üste, özellikle şahsıma havale etme kolaycılığına kaçma hakkı yok. "Beyefendi böyle talimat verdi, böyle istendi" deniyor, bizim haberimiz yok. Bu fırsatçılığa imkan vermeyeceğiz. AK Parti'nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe saymak, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetin partimizin çatısı altında yeri yoktur.

- Şu an itibarıyla 10 milyon 500 bine varan üye sayısına sahibiz. Bu hiçbir partide yok. Bu, partimize olan sevdanın, partimize olan mensubiyet duygusunun ne denli ileride olduğunu gösteriyor. Üyelik şuurunu çok farklı bir yere çıkarmalıyız. Yükümüz ne kadar ağır olursa olsun, davamıza sıkı sıkıya sarılacağız.

- Kimliksiz, köksüz rüzgarda sürüklenen bir millet haline gelmemizi bekliyorlar. Fırsat vermeyeceğiz. Biz fitne odaklarına karşı kardeşlik bağlarımızı güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.

- Milletimizin her bir ferdini, hiçbir ayrım gözetmeksizin bu büyük mücadelede yanımızda yer almaya davet ediyorum. AK Parti'nin kapısı bu heyecanı paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. Adalet duygumuza, vicdanımıza ve ülkemize hizmet aşkına sahip çıktığımız sürece kimse aramıza giremez. Şahıslar gelir geçer ama bu dava bakidir. Hiçbir güç bu kadroyu hedeflerimize doğru yürümekten alıkoyamaz.

- En büyük referansımız 17 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerdir. Bunları milletimizin desteği ile gerçekleştirdik.

- Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den yüzde 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz, ne niyetimiz, ne planımız ne de çabamız söz konusudur. Bu tür atıfta bulunanlar aynaya baksınlar. Yüzde 50 sçeilme yeterliliği yeni sistemin omurgasıdır ve bu iş bitmiştir. Türkiye'de kimsenin millete zulüm etmemesi için bu oranın korunmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Hala burada farklı tasarruflarda bulunmanın gayretine girenler çok yanlış bir yoldadır. Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan birinin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğuna inanıyoruz.

- Yeni yasama döneminde Meclisimizden en büyük beklentimizden biri, yargı reformu çerçevesinde hazırlanan kanun tekliflerini sonuçlandırmaktır. Amacımız böylesine önemli bir konunun komisyonlardan ve Genel Kurul'dan mümkün olan en geniş uzlaşmayla geçmesidir. Çocukların anne babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına çıkartılması konusu da ikinci pakette yer alıyor. Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenleme de ikinci pakette yer alacak başlıklardan biri.

- Yargı reformu ile amacımız, milletimizin adalet beklentisine cevap vermek işleyişe yönelik tereddütleri ortadan kaldırmaktır.

- Türkiye dış politikada geniş bir alana sahip. Bu durum tarihimizden ve medeniyetimizden kaynaklanıyor.

- Türkiye'nin güvenli bölge politikası Suriye halkı için en makul ve insani yoldur. Bu gerçeği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde gördük. Bu bölgelere 360 bin Suriyeli yerleşti. Amacımız Fırat'ın doğusunu da barış suları ile sulamaktır. Bu bölgede 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz. BM Genel Kurulu'nda devlet başkanlarına bunların kitapçıklarını teslim ettik. Türkiye terör oluşumlarına asla göz yummayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu süreçte ülkemiz sürekli oyalanmaya çalışılmıştır. Biz de kendi göbeğimizi kendimiz kesmekte kararlıyız. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş bütün bunların hikaye olduğunu görüyoruz. Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır, siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK/YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz bunu açıklayın? Irak'tan 30 bin civarında tırı Suriye'ye sokarak terör örgütlerine teslim edeceksiniz, ondan sonra da biz sizinle stratejik ortağız diyeceksiniz. Kusura bakmayın. Hazırlıklarımızı yaptık, barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün belki yarın denecek kadar yakındır. Bu harekatı yapmaya ve başarıya ulaştırmaya mecburuz. Tehlikenin kapımıza dayanmasını beklemeyecek, sorunu kaynağında çözeceğiz. Kimsenin Türkiye'yi suçlamaya hakkı yoktur.

- Ekonomi en başta gelen konumuzdur. Bugün Türkiye ekonomide 17 yıl öncesinden çok farklı bir konumda. Sadece rakamlara baktığımızda dahi Türkiye'nin 2000'ler öncesiyle mukayese edilemeyecek derecede bir büyüklüğe kavuştuğu anlaşılıyor. Yeni Ekonomi Programımızla kararlılıkla yürüyoruz. Son günlerde her platformda ülkemizin bu yılı pozitif bir büyümeyle kapatacağı önümüzdeki yıllarda da hedeflerine ulaşacağı yönünde ardı ardına değerlendirmeler yer alıyor. Bugün Türkiye küresel piyasalardaki dalgalanmalara en hazırlıklı ülkelerin başında yer alıyor. Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi başardık. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu birileri hala enflasyon sebep, faiz neticedir safsatasıyla bizi aldatmaya çalışıyor. Faiz sömürünün en önemli aracıdır. Merkez Bankasının doğru müdahaleleri ile faiz oranları gerilemiştir, daha da gerileyecektir.

- KOBİ'leri her alanda destekleyeceğiz. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda büyümeyi yüzde 5 ve daha üzerine çıkarmaktır. Enflasyonu yüzde 5'in, işsizliği de yüzde 10'un altına indirmiş olacağız. Vatandaşlarımızdan birikimlerini yabancı para yerine Türk lirası bazlı finansal ürünlerde değerlendirmelerini özellikle istirham ediyorum. Seçimsiz geçecek önümüzdeki 4 yılda ekonomideki yol haritamızı hassasiyetle takip edeceğiz ve 2023 hedeflerimize ulaşacağız.

- Göreve geldiğimizde doğal gazı tüm şehirlerimize ulaştırma sözü vermiştik. Bu sözü tutarak 81 şehrimizin tamamına doğal gazı ulaştırdık. Şimdi bu kaynağı ilçe ve belde merkezlerine ulaştırma çalışmalarımız devam ediyor.

- Doğu Akdeniz'deki çalışmaları sürdürüyoruz. Fatih sondaj gemisi 4 bin metrenin altına indi, inşallah daha da inecek. Sondaj gemilerinin sayısını 2'den 3'e yükseltme gibi bir çalışmamız sürüyor. Karada da petrol ve doğal gaz çalışmalarımız devam ediyor. Yeni kuyular açmaya devam edeceğiz. Trakya'da yeni sahalar keşfettik. Bu sahalar 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacaktır.

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