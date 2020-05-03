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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'deki iki hastanenin yapımının devam ettiğini belirterek, "En kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız" dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 11:15
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