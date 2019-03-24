Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

15 Temmuz'un hemen ardından 7 Ağustos'ta yine bu meydanda bir araya gelip dosta, düşmana birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi göstermiştik. Yenikapı ruhu İstanbul'u fethedip bize emanet eden ruhun devamıdır. Bugün Sayın Bahçeli ile AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşimle Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle işte bu İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız.

Şu anda aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin. Demek ki, 1 milyon 600 bin tek yürek olduk, tek gönül olduk, bir olduk, beraber olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk hep birlikte Türkiye olduk.

Cumhur İttifakı sadece iki partinin değil tüm Türkiye'nin ittifakıdır. Böyle olduğu için de Türkiye'yi hedef alan herkes Cumhur İttifakı'na saldırıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar boş, biz milletimizle birlikte bu şehri kıyamete kadar bir İslam şehri bir Türk şehri olarak korumaya devam edeceğiz.

Bu şehir bizim de hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz, aşkımız, sevdamız, hayalimiz duamız herşeyimizdir. İstanbul halkı ile bir olup 25 senede bu şehri sadece CHP ne demektir çöp, çukur, çamur bunlardan kurtarmakla kalmadık bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik. Asırlar sonra İstanbul'u yeniden dünyanın merkezi haline getirdik.

İnşallah 1 Nisan'dan sonra bu zaferle beraber yine burada, şöyle çok fazla da uzatmadan bir de zaferin şenliğini yaparız.

Biz İstanbul'u sadece aşkla sevmekle kalmadık. Aynı zamanda ona aşk ile hizmet ettik. 1994 yılında bu kardeşinizi İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı yaptığınız andan itibaren Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde de İstanbul'a yapılan her hizmetin takipçisi oldum. Şehrimizi tarihinde görülmemiş hizmetlerle hedefimize hazırlamanın gayreti içinde olduk.

Ayrıntılar gelecek...