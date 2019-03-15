Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy’i telefonla arayarak Christchurch şehrindeki 2 camide 49 kişinin katledildiği, terör saldırısını lanetlediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede "Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı bir heyetle Yeni Zelanda'ya gönderiyorum." dedi.

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Terör saldırısı, Yeni Zelanda’nın ChristChurch ilçesindeki iki camide Cuma namazı sırasında gerçekleşti. Saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: TRT Haber