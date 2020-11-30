Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, salgınla mücadeledeki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Toplantımızın ilk ve en önemli konusu uzunca bir süredir olduğu gibi koronavirüs salgınındaki gelişmelerdi. Son toplantımızda yeni birtakım tedbirleri hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. Vaka sayılarının 30 bine yaklaşması hepimizin çok daha dikkatli ve sabırlı davranması gerektiğini gösteriyor. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan bu tedbirler dışında başka bir yol bulunmuyor. Vatandaşlarımızın temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını bekliyorum.

- Gribin de artması sağlık sistemimizin üzerindeki yükü artırmıştır. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor. Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de mutlaka kazanacaktır. Aşı sürecinin de başlamasıyla kontrolü ve yönetilmesi daha kolay bir mücadele dönemine gireceğiz.

"Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebilecekler"

- Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her aşıyla yakından ilgileniyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebilecekler.

Yeni tedbirler

- Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama, hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz.

- Üretim, tedarik, lojjstik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. https://t.co/dtVYO2gnil pic.twitter.com/4AElBoxnRP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020

- Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır.

- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.https://t.co/dtVYO2gnil pic.twitter.com/J6QiBdGOcf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020

- Vatandaşlarımızdan misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.

- Umumi Hıfzısıhha Kurulunun belirleyeceği zorunlu hizmetler dışındaki kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arasında uygulanabilecek.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlaması dışındadır.https://t.co/dtVYO2gnil pic.twitter.com/gjIjqZ5XWC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020

AVM'lerde HES kodu şartı

- Alışveriş merkezlerine girişte HES kod uygulamasına geçilecek.

- Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.

- Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir.

- Hamam, masaj, sauna, lunapark kapatılacak.

- 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek.

- Yeni tedbirler salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

- Aziz milletim, hükümet olarak bir yandan salgının önünü kesmeye çalışırken, ülkemizin içinde ve dışında tarihi bir mücadele yürütüyoruz. Lütfen kapalı mekan evleriniz neresi olursa olsun sigara içmeyi bu dönem içinde kesinlikle bırakın. Nargile içmeyi bırakın.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hususlarla ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı'nın yayımlayacağı genelgede yer alacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlayacaktır.https://t.co/dtVYO2gnil pic.twitter.com/X3ucoRiMsb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020

"Bunların derdi bizatihi Türkiye iledir"

- CHP'lilerin sık sık yaptığı, son olarak bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan bühtan, bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir.

- Siyaset, toplum ve sandık mühendisliği hesaplarına öyle dalmış durumdalar ki milleti görecek halleri bile yok. Üstelik bunlar milleti hiçe saymakla kalmayıp ülkenin temel değerlerine ve kurumlarına saldırmayı da adet edindiler.

- Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, sıfatları milletvekili bile olsa, laf cambazlığıyla bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz.

"Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı 1 yıl öncesiyle aynıdır"

- Bunların içlerindeki kinin ve nefretin sebebi, ne Borsa İstanbul'dur ne Sakarya'daki fabrikadır. Bunların derdi bizatihi Türkiye iledir, Türk milletiyledir, ülkenin hedefleriyledir.

- (Kılıçdaroğlu'na) Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerime edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Sandıklar da seni affetmeyecektir.

- Darbecilerden arınıp, vatan savunmasına sıkı sıkıya sarılan ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez.

- (Katar ile yapılan anlaşma) Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır, yani 1 yıl öncesiyle aynıdır.

- Ülkesinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir.