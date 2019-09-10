Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

ABD ile ticari, askeri ve ekonomik alanda güçlü ilişkiler içindeyiz. Aramızdaki yakın diyaloğu sayın Trump'ın ülkemize yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum.

Türkiye ile ABD arasında 20 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmi gerçek potansiyelimizin oldukça altındadır. Bunu 100 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. Trump ile son görüşmelerimizde ticaret hacmini 75 milyar dolar olarak konuşmuştuk fakat daha sonra bunun 100 milyar dolara çıkartılması konusunda kendileriyle mutabakata vardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile son görüşmelerimizde ticaret hacmini 75 milyar dolar olarak konuşmuştuk fakat daha sonra bunun 100 milyar dolara çıkartılması konusunda kendileriyle mutabakata vardık.https://t.co/ZdkHp8NZTt pic.twitter.com/muVBAEqGTx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Eylül 2019

Dostum Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldık. Bu konuda ilgili bakanlarımız en yakın zamanda çalışmalara başlayacaklardır.

Ülkemizde yatırım yapılması için çağrımız sadece retorikten ibaret değildir. Bunun için güçlü gerekçelerimiz ve avantajlarımız var. İstanbul'dan sadece 4 saatlik uçuşla 60'tan fazla ülkeye rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Üretim ve lojistik üssü olarak Türkiye’nin değerlendirilmesi her iki ülkeye de imkanlar kazandıracaktır. Daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya gereken desteği vermeye hazırız.

Son 17 yılda Türkiye'nin stratejik konumunu daha da güçlendirecek birçok yatırım projesini hayata geçirdik. Türkiye sadece ekonomisini geliştirmekle kalmıyor, küresel sorunların ülkelere etkilerini de önlüyor.

"Ülkemizin yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir"

Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir. Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne en büyük engel PKK ile onun uzantısı olan YPG gibi terör örgütleridir. Etnik temizlik yapan, bölge halkını göçe zorlayan, Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliğini tehdit eden bu yapı muhakkak tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır. (Suriye) 50 bine varan tırla, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. ABD'den beklentimiz terörle mücadelemizde ve sığınmacıların evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturma çabamızda yanımızda olmaları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir. Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne en büyük engel PKK ile onun uzantısı olan YPG gibi terör örgütleridir.https://t.co/ZdkHp8NZTt pic.twitter.com/Ru3a0zl1zc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Eylül 2019

ABD ile Suriye'deki işbirliğimize büyük önem veriyoruz. Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarını güvenli hale getirecek adımlar atmaya çalışıyoruz. ABD'den beklentimiz müttefikliğimize yakışır şekilde, Suriyeli sığınmacıların evlerine dönecekleri güvenli bölgeyi oluşturma çabasında yanımızda olmalarıdır.

"ABD'den FETÖ ile mücadelede iş birliği bekliyoruz"

ABD'den 15 Temmuz gecesi Türk demokrasisine saldıran FETÖ ile mücadelede de yakın iş birliği bekliyoruz. Bu terör örgütünün başı şu anda Pensilvanya'da 400 dönümlük bir arazi içinde, bütün ekibiyle beraber yaşıyor ve oradan da dünyanın 160 ülkesini idare ediyor, yönlendiriyor.

Kaynak: TRT Haber