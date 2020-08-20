Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamayı yarın saat 15.00'te İstanbul'da yapacağı ifade edildi.

Bakan Albayrak tüyo vermişti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış töreninin ardından önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde duyurusu üzerine açıklama yapan Albayrak, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor. Türkiye artık bu teknolojilerde de söz sahibi ülkelerden birisi olacak. Bunun bir sonraki adımı enerji depolama. Biz bunu başardıysak, enerji depolama tesisinin de yakın gelecekte gerçekleştiğini göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.