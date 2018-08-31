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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kırgızistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak ve Türk Konseyi 6. Zirvesi'ne katılmak için 1-3 Eylül'de Kırgızistan'ı ziyaret edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kırgızistana gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti kapsamında Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbeko ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.

Bu vesileyle Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı da gerçekleştirilecek.

İkili ve bölgesel gelişmeler, FETÖ ile mücadele konuları görüşülecek

Görüşmelerde, Kırgızistan'daki FETÖ varlığıyla mücadele edilmesi de dahil olmak üzere ikili ve bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinin ikinci bölümünde ise, Issık Göl bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlenecek 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni ile Türk Konseyi 6. Zirvesi'ne katılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırgızistan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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