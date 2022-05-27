Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 21:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle yarın Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk olarak başkent Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek.
Etiketler: Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan Teknofest
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