Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'af' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, "(FETÖ) Terör örgütünün diğer kurumlarımızdaki uzantıları gibi adalet teşkilatımızdaki militanlarının da kökünü kazıyoruz. Kazıdık demiyorum, kazıyoruz. Daha var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bağlılığı devlete olmayacak, adına hüküm verdiği milletine hizmet için çalışmayacak, tek ölçüsü hukuk ve adalet olmayacak hiç kimseye o kutsal çatı altında yer yoktur." dedi.

"Bize şu veya bu şahsın, grubun, ekibin emrinde değil sadece ve sadece devletinin, milletinin emrinde, kanunların gösterdiği istikamette görev yapacak hakimler, savcılar, adliye personeli lazım." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu ülkenin her bir vatandaşı, adliye kapısından girdiğinde hukuk önünde hakkını alacağını biliyorsa, işte o zaman hep birlikte huzur-u kalple hayatımıza devam edebiliriz." şeklinde konuştu.

"Yargıda yasa dışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz"

Erdoğan, "Diğer kurumlarımız gibi yargımızın içinde de kamplaşmalara, hizipleşmelere hele hele yasa dışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi.

Af teklifi

Af teklifi ile ilgili olarak da açıklamalar yapan Erdoğan şunları söyledi:

Kanunlarımızın uygulamasında milletimizi rahatsız eden adalet duygusunun oluşmasına engel hususlar bulunduğu bir gerçektir. Son af tartışmaları mahiyeti itibari ile bu rahatsızlığı daha da artırmıştır. Bunun için arkadaşlarımızdan gündeme getirilen af tartışmasıyla uğraşmak yerine hem içeriğin hem uygulamanın maşeri vicdana uygun hale getirilmesi yönünde bir çalışma başlatmalarını istedim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arkadaşlarımızdan gündeme getirilen af tartışmaları yerine hem içeriğin, hem uygulamanın maşeri vicdana uygun bir şekilde çalışma başlatmalarını istedim.https://t.co/GHuqYkrQMD pic.twitter.com/AbSY5ggqFw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Ekim 2018

Mesela hırsızlık yaparak malına, vücudunu yaralayarak canına kasteden, daha pek çok suçu işleyerek milletin yüreğini yakan kişilerin adliyelerin bir kapısında girip diğerinden çıkmasına yol açmayacak bir çerçeveyi bir defa oturtmamız gerekiyor. Bakanlığımız bu konudaki çalışmaların yürütüyor

"Amerikan yönetiminin tutumu aleni bir adaletsizlik örneğidir"

"Amerikan yönetiminin son dönemde ülkemize yönelik tutumları da yine aleni bir adaletsizlik örneğidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu ülke, elini milletimizin kanına bulamış bir terör örgütünün elebaşını ve mensuplarını koruyup kollamakla kalmıyor, aynı zamanda sınırlarımız boyunca bir başka terör örgütünü de palazlandırıyor, güçlendiriyor."

Erdoğan, "Bölgesel ve küresel değişimin ayak sesleri, sağırlaşmış kulakların, nasırlaşmış vicdanların dahi duymazdan, görmezden gelemeyeceği kadar güçlenmiştir. Türkiye, Allah'ın izni ve yardımı ile bu süreçten alnının akıyla çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçmenler

Düzensiz göçmenler konusu ile ilgili de Erdoğan, "Hayatları kararan masumların feryadı ve ahı eninde sonunda bu felaketin müsebbiplerinin rahatlarını kaçıracaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA