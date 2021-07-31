Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti.

Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanı'na giden Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya hareket etti.

Yangın bölgesine ulaşan Erdoğan, Manavgat Gençlik Merkezi'nde brifing ve incelemelerinin ardından Marmaris'e hareket edecek.

Yangınlarla mücadele aralıksız sürüyor

Öte yandan 5 ilde yangınla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 88 orman yangınının kontrol altına alındığını, 10 yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

Pakdemirli'nin Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, devam eden yangınlara, 6 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1080 arazöz, 55 iş makinası ve 4 binin üzerinde personel ile müdahale ediliyor.

Bakan Pakdemirli, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." dedi.

Adana'da 20 yangından 19'u söndürüldü, 1 yangına müdahale sürüyor.

Bölgede çıkan yangınlara 375 personel, 2 uçak, 6 helikopter, 76 arazöz, 9 itfaiye aracı, 9 iş makinası ve 1 ekskavatör ile müdahale edildi.

[Adana]

Meydana gelen yangından 10 kişi etkilendi, 8 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Toplam 3 bin 322 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi. Kozan Kızlarsekisi mevkiinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Türk Kızılay tarafından bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde bin kişiye kumanya dağıtımı yapılıyor.

Osmaniye'deki yangına müdahale ediliyor.

Osmaniye'nin Kırmacılı köyü mevkii ve Karacalar mevkiinde önceki gün iki ayrı orman yangını meydana geldi. Yangınlara 528 personel, 4 helikopter, 79 arazöz, 32 su tankeri, 21 iş makinası, 2 TOMA, 9 tır ve 24 arazi aracı ile müdahale edildi.

Karacalar mevkiindeki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kırmacılı köyünde yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Karatepe köyü ve Çakıcılar, Sarıdüz, Talipler, Sağlamerler, Hasancık, Dikenli, Aslantaş, Cığcık, Alaybeyler mahallelerinden toplam 295 hane tahliye edildi.

Kırmacılı köyünde bulunan evler ile Ürün ve Dombullu yaylaları tahliye edildi. Yangınlardan etkilenen vatandaşlar için Osmaniye KYK Karaoğlan Yurdu tahsis edildi. Aslantaş Gençlik Kampı’nda bulunan 173 öğrenci, yangının yaklaşması nedeniyle tahliye edilerek Kadirli KYK Yurduna yerleştirildi.

Antalya'da 3 yangına ekipleri müdahalesi devam ediyor.

Önceki gün öğle saatlerinde Antalya Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada orman yangını meydana geldi. Yangınlara 960 personel, 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 201 arazöz, 30 iş makinası ve 30 su ikmal aracı ile müdahale edildi.

[Yaralanan kolunu kendi sarıp, bir ağaç daha kurtarabilmek için görevine koşan itfaiye eri. (Manavgat)]

Yangından 13 mahalle yoğun olarak etkilendi ve tahliye edildi. 22 mahalle ise kısmi olarak etkilendi.

Yangından etkilenen 73 kişinin tedavileri devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personel 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

73 afetzede Manavgat merkezde bulunan KYK yurduna yerleştirildi.

Manavgat'ta yangının yayılması nedeniyle bir mahalle daha boşaltıldı

Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının büyümesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi.

İlçede Gebece Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Ahmetler Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı. Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Mersin'de 3, Muğla'da 2 yangının söndürülmesi için ekipler canla başla çalışıyor.

Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde önceki gün meydana gelen yangına 335 personel, 2 helikopter ve 90 arazöz ile müdahale ediliyor.

[Mersin]

Yangından 34 kişi etkilendi, 19 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Yangın nedeni ile Aydıncık ilçesi Duruhan, Yenikaş, Karaseki ve Karadere mahalleleri ile Silifke ilçesi İmamuşağı, Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı mahallelerinden toplam 3 bin 466 hane, 6 bin 386 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Bölgede hasar tespit çalışmaları başladı. Kızılay ihtiyaçların karşılanması için bölgede.

"Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz." dedi.

AFAD'dan yardımlarla ilgili açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, orman yangınlarının yaşandığı illere gönderilmek istenen yardımların AFAD koordinasyonunda yapılanmasının önemli olduğunu açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları sonrasında yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın ve kuruluşlarımızın yoğun istek ve hassasiyetini takdirle karşılıyoruz. Bununla birlikte yardımların toplanması ve dağıtılması sürecinde kargaşaya mahal vermemek, yardımların, ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza koordineli ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla yardımların AFAD koordinasyonunda yapılmasının önemini hatırlatırız."