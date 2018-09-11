Cumhurbaşkanı Erdoğan WSJ'ye makale yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan The Wall Street Journal'a makale yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan makalede, "İdlib köprüden önceki son çıkıştır. Uluslararası toplum gerekli adımları atmazsa bedelini tüm dünya ödeyecektir. Rusya ve İran da insani bir felaketi önlemekle yükümlüdür." ifadelerini kullandı.

Saldırının Türkiye, Avrupa'nın geri kalanı ve ötesi için ciddi güvenlik riskleri oluşturacağını belirten Erdoğan, "Esed'in çözümü sahte bir çözümdür. Terörle mücadele adına masum insanlar kurban edilemez." dedi.

Kaynak: TRT Haber

