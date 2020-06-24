İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, Covid-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.