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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, Covid-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 19:57
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