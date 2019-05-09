Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"60 sene önce nasıl kararlıysak bugün de aynı noktadayız"

60 yıldır AB’ye üye olmanın mücadelesini veriyoruz. Çifte standartlara rağmen vazgeçmedik, asla yolumuzdan dönmedik. Üyelik konusunda 60 sene önce nasıl kararlıysak bugün de aynı noktadayız. ABD’nin Türkiye’ye olan ihtiyacı, Türkiye’nin AB’ye olan ihtiyacından daha fazladır. AB kurumlarını kendi hırsları için istismar edenlere kesinlikle boyun eğmeyeceğiz. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliğinin, 'kurucu değerlerini temsil iddiası' havada kalmaya mahkumdur.

"72 kriterden 66’sını tamamlamış durumdayız"

Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66’sını tamamlamış durumdayız. Kalan 6 kriterle ilgili atabileceğimiz adımları ne kısa sürede atarak Avrupa Birliği’nin vize serbestisinde ne kadar samimi olduğunu da göreceğiz.

"Ankara kriterleri deyip yola devam ederiz"

Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi bizim için temel önceliktir. Bu doğrultuda atılması gereken adımların gerekirse adına Kopenhag değil Ankara kriterleri deyip yola devam ederiz.

"Avrupa, verdiği sözleri yerine getirmiyor"

4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Avrupa, göçme mücadele konusunda yük paylaşımı noktasında verdiği sözleri yerine getirmiyor. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sadece Türkiye’nin değil, AB’nin de yararınadır.

Kaynak: TRT Haber