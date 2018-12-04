Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Venezuela, Filistin davasının en güçlü destekçileri arasında.

Ülkede FETÖ ile bağlantılı 2 okul kapatılarak Maarif Vakfı'na devredildi. MİT başkanımız Venezuela istihbarat başkanına FETÖ konusunda son bilgileri verdi.

Halkımız bizi işin başına getirdiyse biz güçlüyüz, birileri bizi iş başına getirmedi. Birilerinden izin alarak faaliyette bulunmadık bu güne kadar.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun konuşmasından satır başları:

Türkiye ile daha büyük bir tarih yazacağız.

Altın normal ticeretin bir parçası, alabiliriz satabiliriz buna kimse karışamaz. Altın ticaretini üçe katlayacağız, birlikte zenginleşeceğiz.

Türkiye, Avrasya bölgesinde lider konumunda bir ülke.

Emperyalist güçlerin devri bitti.

Ayrıntılar geliyor...