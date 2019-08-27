Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Savunma sanayiinde ne tür adımlar atabiliriz bunları görüştük"

Teknofest'e biz de Rus dostlarımızı İstanbul'da ağırlamak istiyoruz. İnşallah bu sene turizmde rekora koşuyoruz. Rus turist sayısı yılın ilk 6 ayında yüzde 14 artarak 2,7 milyona ulaştı. Savunma Sanayiinde S-400 teslimatı dahil müsbet adımlar atıyoruz. Bugün ikili görüşmemizde de savunma sanayiinde ne tür adımlar atabiliriz bunları ele alma fırsatını bulduk.

"Rejim, tesis ettiğimiz sükuneti bozdu"

Rejimin mayıs ayından beri devam eden saldırıları İdlib'de tesis ettiğimiz sükuneti bozdu. Yüzbinlerce İdlibli yerlerini terk etmek zorunda kaldı. Rejimin sivilleri hedef alan saldırıları kabul edilemez. Bu saldırılar radikal unsurları güçlendiriyor.

"Müdafaa hakkımızı kullanırız"

Meşru müdafaa hakkımız sınırlarımız boyunca bizi müdafaya sevk etmektedir. Gereken adımları da gereken zamanda atmak zorundayız. Bu konudaki kararlılığımızı Putin'e de ifade ettim. Rejimin saldırılarına son verilmesiyle ancak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirebiliriz. İdlib için Astana ruhuna uygun çalışmalıyız.

"Gayemiz Suriye'nin bir an önce huzur ortamına kavuşması"

Anayasa komitesinin kuruluş çalışmalarında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. İki ülke olarak birbirimizin güvenlik hassasiyetlerinin farkındayız. Suriye'nin istikrarı konusunda önemli adımlar attık. İnşallah bu çalışmaları sürdüreceğiz. Gayemiz Suriye'nin bir an önce huzur ortamına kavuşmasıdır.

İkili görüşmemizde Libya, Keşmir ve Orta Doğu meselelerini ele alma fırsatı bulduk.

"Güvenli bölgeyi görüşme fırsatı bulduk"

Putin ile güvenli bölge konusunu da görüşme fırsatımız oldu. Gerek şahsım, gerek Dışişleri Bakanım ABD ile de bu konuyu görüşüyor. Bize verdikleri sözleri bir an önce yerine getirelerini istiyoruz. Terör örgütlerinin bir an önce bölgeyi terk etmelerini istiyoruz. Güvenli bölge sözünün yerine getirilmesini istiyoruz. Biz elimiz kolumuz bağlı duramayız. Sınırdaki hazırlıklarımız bunun içindir. Bu konuda kararlılığımız tamdır.

"Dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyoruz"

Dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyoruz. Bu yolcu ve savaş uçaklarında olabilir. Bütün mesele dayanışma ruhudur.

Putin'in konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Endişelerimiz İdlib'le ilgili"

Hem Türk partnerlerimizin hem de bizim endişelerimiz İdlib'le ilgili. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli.

Orta Doğu konusuna Libya konusuna değindik. Verimli bir çalışma gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum.

"Türkiye sınırında güvenli bölge kurulmasını destekliyoruz"

Özellikle mülteciler konusunda Türkiye üzerine büyük bir yük almış durumda. Türkiye'nin güney sınırındaki kaygılarının farkındayız. Bunun meşru bir istek olduğunun farkındayız. Türkiye sınırında güvenli bölge kurulmasını destekliyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü için de önemli.

"SU-57 uçaklarında ortak üretim için çalışma yapılabilir"

Su-35 uçağı konusunda ortak çalışmalar yürütülebilir. Su-57 üzerinde de iş birliği yapılabilir. İmkanlarımız çok.

Kaynak: TRT Haber