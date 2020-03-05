Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Yaklaşık sayın başkanın da ifade ettiği gibi 6 saat süren bir çalışma yaptık.

Rejimin geçen mayıs ayından itibaren yoğunlaşan saldırıları İdlib’de tesis ettiğimiz sükûneti bozmuştur. İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu, saldırganlığı ile bölge istikrarını hedef alan rejimdir. Türkiye tehditler karşısında eli kolu bağlı kalacak değildir.

"Ateşkes yürürlüğe girecek"

Bu gece saat 00.01 itibarıyla ateşkes yürürlüğe girecektir. En kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek, ardından birlikte kararlaştıracağımız diğer adımları süratle atacağız. Türkiye rejimin saldırılarına cevap verme hakkını saklı tutacak.

Putin: Astana formatındaki çalışmaları devam ettirme niyetindeyiz

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bugün Suriye'nin İdlib bölgesindeki oldukça hassas ve gergin durumu ele aldık. Kritik durumlarda her zaman uzlaşabilmeyi başardık, bugün de öyle oldu. Astana formatındaki çalışmaları devam ettirme niyetindeyiz. Ortak bir belge hazırladık. Dışişleri Bakanları bu belgeyi beyan edecek.

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