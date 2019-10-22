Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ortak açıklama yapıyor22 Ekim 2019 Salı 16:32 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 20:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ortak basın toplantısında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa gerçekleştirdikleri ve 6 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Görüşmede ana göndemimiz Suriye'deki gelişmelerdi. Gayemiz isrikrar ortamını güçlendirmek ve kalıcı hale getirmek.
- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum da yaptığımız görüşmelerin gündemindeydi. Gelinen aşamada İdlip'de nispi bir sükunetin tesis edildiğini, saldırılarda bir azalma yaşandığını görmek memnuniyet vericidir.
- Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok.
- Putin'e Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdim.
- Terörist sızmalarına karşı her iki ülke ortak mekanizma kuracak.
"150 saat içinde YPG 30 kilometrelik hat dışına çıkarılacak"
- Bugün tarihi mutabakata imza attık.
- 23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak.
- 150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacak
- Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır.
- Türkiye ve Rusya Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecektir.
- Bir dönem terörle çatışmalarla anılan Suriye toprakları, Türkiye'nin çabaları neticesinde yıllar sonra yeniden huzura ve istikrara kavuştu.
- 350 bini Kürt, 3 milyon 650 bin Suriyeli kardeşine son 8,5 yıldır kucak açan bir ülkeyiz. Artık bu kardeşlerimizin vatan hasretini dindirecek adımları atmamız gerekiyor.
Putin: Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz
Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:
- Sayın Erdoğan, Türkiye'nin askeri harekatının amaçları hedefleri ile ilgili detaylı açıklamalar yaptı. Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz.
- İnsani yardım konusunu görüştük, Suriyelilerin vatanlarına dönmeleri gerekiyor.
- Anayasa Komitesi ilk toplantısını 29 Ekim'de yapacak.
- Çalışma sonucu önemli karar alındı, dışişleri bakanları bu kararı açıklayacak.
- Türkiye’nin ulusal güvenliğinine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı bir çok kez söyledik.
- Çok uzun bir çalışmadan sonra alınan karar Suriye'nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme kavuşturacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başıklar:
- Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki statükonun muhafaza edileceğini bildirdi.
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