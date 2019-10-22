Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa gerçekleştirdikleri ve 6 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Görüşmede ana göndemimiz Suriye'deki gelişmelerdi. Gayemiz isrikrar ortamını güçlendirmek ve kalıcı hale getirmek.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum da yaptığımız görüşmelerin gündemindeydi. Gelinen aşamada İdlip'de nispi bir sükunetin tesis edildiğini, saldırılarda bir azalma yaşandığını görmek memnuniyet vericidir.

- Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok.

- Putin'e Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdim.

- Terörist sızmalarına karşı her iki ülke ortak mekanizma kuracak.

"150 saat içinde YPG 30 kilometrelik hat dışına çıkarılacak"

- Bugün tarihi mutabakata imza attık.

- 23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak.

- 150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacak

- Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır.

- Türkiye ve Rusya Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecektir.

- Bir dönem terörle çatışmalarla anılan Suriye toprakları, Türkiye'nin çabaları neticesinde yıllar sonra yeniden huzura ve istikrara kavuştu.

- 350 bini Kürt, 3 milyon 650 bin Suriyeli kardeşine son 8,5 yıldır kucak açan bir ülkeyiz. Artık bu kardeşlerimizin vatan hasretini dindirecek adımları atmamız gerekiyor.

Putin: Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Sayın Erdoğan, Türkiye'nin askeri harekatının amaçları hedefleri ile ilgili detaylı açıklamalar yaptı. Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz.

- İnsani yardım konusunu görüştük, Suriyelilerin vatanlarına dönmeleri gerekiyor.

- Anayasa Komitesi ilk toplantısını 29 Ekim'de yapacak.

- Çalışma sonucu önemli karar alındı, dışişleri bakanları bu kararı açıklayacak.

- Türkiye’nin ulusal güvenliğinine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı bir çok kez söyledik.

- Çok uzun bir çalışmadan sonra alınan karar Suriye'nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme kavuşturacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başıklar:

- Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki statükonun muhafaza edileceğini bildirdi.

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