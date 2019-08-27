Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda bir araya geldi.

İki lider Moskova'daki görüşme öncesi açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- İkili ve bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulacağız.

- Rusya'nın savunma sanayisine yönelik üretimlerini görme fırsatımız oldu.

- Yolcu uçakları savaş uçakları, helikopterlerine kadar tüm bunları inceleme imkanımız oldu. Savaş uçaklarının da gösterlerini ayrıca hep birlikte izledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da bir araya geldi. https://t.co/QJzkB6dnSU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 27, 2019

"Bölgesel konular arasında hassas konular da var"

Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Erdoğan ile görüşmemizde bölgesel konular arasında hassas konular da var, bunları görüşeceğiz.

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