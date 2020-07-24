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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 350 bin kişi Cuma namazına iştirak etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan Cuma namazına 350 bin kişinin iştirak ettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer." dedi.
Erdoğan, 350 bin kişinin bugün Cuma namazına iştirak ettiğini söyledi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 15:07
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