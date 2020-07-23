Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası İstanbul'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camii'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunuyor. Detayları @trthaber muhabiri Hüseyin Günay aktardı. pic.twitter.com/JTu42KUh2f — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 23, 2020

Dört gün önce de Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri yapıyor.

Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, bir grup vatandaş Ayasofya Meydanı'nda Erdoğan'ı görmek için bekliyor.

MHP lideri Bahçeli de Ayasofya Camii'nde

Ayasofya Camii ziyaretine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunuyor. https://t.co/hGth4stOvQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 23, 2020

Ayasofya Camii'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ayasofya Camii ziyaretine, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik ediyor.