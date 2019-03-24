Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Anketler

Anket çalışması yaptırıyor ve takip de ettiriyoruz ama vatandaşın nabzını anketlerden çok meydanlarda tutuyorum. Anketlere güvenmiyoruz. Bazı araştırmalar sipariş üzerine yaptırılıyor. Bu yüzden meydanların dili ne söylüyor, bu önemli.

Mansur Yavaş hakkındaki sahte senet iddiaları

Mansur Yavaş, belediye başkanlığını Ankara gibi büyükşehirde yapacak kapasitede değil. Mehmet Bey dürüsttür, dim diktir. Yasal olarak duruma baktığınız zaman seçimden sonra gereken karar kovalanacaktır. Bu zatın (Mansur Yavaş) zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda. Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor. Böyle bir insanın Ankara gibi yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez.. Senedi sahte çıkan adamı aday yaptı. Bunun hesabını Bay Kemal veremez.

"Bu ülkeyi teröre bulaşmışların yönetmesine müsaade edemeyiz"

HDP'nin 229 kadar ismi diğer siyasi partilerin listelerinden meclis üyesi. Gelecekte Yüksek Seçim Kurulu'nun bu işi çok daha farklı ele alması lazım. GBT sisteminin ben doğru çalıştığına inanmıyorum. GBT sisteminin çok daha doğru çalışması lazım. Bu tür adamların bir defa adaylıklarının daha baştan silinip atılması lazım. Seçim sonrası bu isimlerle ilgili hepimiz de yükleneceğiz. Bunların hepsinin başkanlığını, meclis üyeliğinin düşürülmesi için gerekeni yapacağız. Bu ülkeyi teröre bulaşmışların yönetmesine müsaade edemeyiz. Bunların içinde CHP'nin Kandil adayları var. Mesela CHP'den Abdülbaki Karaağaç diye bir isim var.

"15 Temmuz bir beka sorunu değil midir?"

Ülkemize karşı yürütülen tüm yıpratma savaşları ve bunların doğuracağı istikrarsızlık bir beka meselesidir. Devletten gelen tüm parayı teröre akıtarak, hendekler açıp genç çocukları bu hendeklere gömmek bir beka meselesi değil midir? Sınırlarımızda ve teröristlerle verdiğimiz mücadele beka sorunu değil midir? 15 Temmuz bir beka sorunu değil midir? Bütün buralarda beka sorunu açıkça ortada. Hukuk mücadelesi devam ediyor. Bunların başı durumundaki baş terörist şu anda Pensilvanya'da. Onunla beraber olanlar var. Avrupa'ya Almanya'ya kaçanlar var.

"CHP umudunu HDP'ye bağlamış"

Bugünkü mitingten sonra olay onların için çok daha düşündürücü olacaktır. CHP'nin seçimlerde en çok HDP'den medet umduğunu görüyoruz. Ankara, İzmir, İstanbul'da neden HDP'nin adayı yok. Demekki CHP umudunu oraya bağlamış. Tabi listelerinde de HDP'lilere yer vermişler. Aynı şekilde İyi Parti de öyle. Bir çok yerde HDP seçime girmiyor. Girmemeyişinin sebebi AK Parti'yi kazandırmamak. İzmir'in sadece 14 ilçesindeki terör örgütü PKK ile ilgili 27 kişinin tespit edildiğini biliyorum. Bunların 19'u direkt dağ kadroları ile bağlantılı. Sadece bu örnek bile CHP ile PKK bağlantısını göstermektedir. FETÖ ile PKK'yı almışlar oturmuşlar, listeleri birlikte yapmışlar. Seçim stratejilerini birlikte belirliyorlar. Durum ortada.

"Bay Kemal ülkücüleri dar ağacına yürütenlerle beraber, utanmadan ülkücüyüm diyor"

Bay Kemal her şeyi söyler. Onun hiçbir yerinin milli olması mümkün değildir. kesinlikle böyle bir yanı yoktur. Vatansever olması da mümkün değil. Alman Parlamentosunda terör örgütünün paçavralarıyla gösteri yapanlarla fotoğraf çekilen birisinin vatansever olması mümkün değildir. Bay Kemal'in siyasette her yeri acemi. Bizim hayatımız siyasetle geçti. 40 yıldır siyasetin içinden geldiysek bir çok şeyi halkımızla yoğurarak geldik. Bay Kemal ülkücüleri dar ağacına yürütenlerle beraber utanmadan ülkücüyüm diyor. İstiklal Marşı okumayan bir adamla yan yana duruyorsun. Bunun ülkücü olması mümkün mü? Ezana saygısızlık yapanları savundu, ülkücü olması mümkün mü? PYD/PKK'yı terör örgütü olarak görmeyeceksin, tankların arasından FETÖ'cülerle Bakırköy Belediyesi'ne gideceksin sonra da tankların arasında ilk önce ben dururum diyeceksin. Daha sonra da diyor ki bana haber vermediler.

"İstanbul-İzmir yolunu bu yıl sonuna kadar bunu bitiriyoruz"

İstanbul-İzmir yolunu bu yıl sonuna kadar bunu bitiriyoruz. 3,5 saate İstanbul-İzmir arasını indirmiş oluyoruz. Biz dağları deldik. Bölünmüş yol uzunluğumuz 23 bin kilometreye çıkmış durumda. 3. Havalimanı ortada. Ankara ve İstanbul'da havalimanlarına hizmet veren yollar iyi değildi. 76 üniversite ile aldık, 206 üniversitemiz var. Bay Kemal 17 senede ne yaptınız derken bunlar kendiliğinden olmadı. Bunları biz yaptık. Bütün illerde devlet hastaneleri var. Hepsinden öte şehir hastanelerine başladık.

"Yassıada'yı 1-2 ay içinde açacağız"

Burası "Yaslı Ada". Burada merhum Menderes ve 2 arkadaşının idam kararı var. Hayalimdi, bu adayı uluslar arası toplantıların yapıldığı bir demokrasi ve özgürlükler adası yapalım diye. Çalışmaları devam ediyor. TOBB ile de anlaştık. Proje çok güzel. Karşısında Sivri Ada var. İki adayı büyük ihtimal birbirine entegre edeceğiz. Bu adada uluslar arası toplantılar yapılabilecek. 1-2 ay içinde son rotüşleri yapılacak ondan sonra da burayı açacağız. Burası ülkemizin demokrasi ve özgürlük anıtıdır.

Yeni Zelanda terör saldırısı

Burayı 3 başlıkta ele alalım. Yönetim kadroları, halk, terörist veya teröristler. Bu örgütlü bir terör eylemidir. Bu eylemin arkasında kimler var? Yönetim bize verdikleri söz çerçevesinde inanıyorum ki bunu ortaya çıkaracaktır. Sayın Başbakan'ın yaptığı açıklama takdire şayandır.

Yeni Zelanda halkı insanlıktan nasibini almamış olanlara insanlık dersini verdi. Merasimler veya olayların olduğu yere gelip çiçek koymaları bir insani duruştur. Ben Yeni Zelanda halkına şahsım ve halkım adına şükranlarımı özellikle vurguladım.

Avustralyalı Senatör bir açıklama yapıyor. Aynı açıklamayı Türkiye'de Bay Kemal de yapıyor. "İslam dünyasından kaynaklanan terör" diyor. Kendinden şüphe etmen lazım. İslam "sin" kelimesinden gelir o da barış demektir. Hiçbir zaman kelime anlamı itibarıyla İslam terörle yan yana gelmez. Öldüren adam Hristiyan şimdi biz buna Hristiyan dünyasından kaynaklanan terör mü diyeceğiz. Biz şimdi kalkıp DEAŞ'ı savunabilir miyiz? Bu tür adamlar her milletten her dinden çıkabilir.

"Utanmadan başörtüsünü yasağını çözen biziz diyor"

CHP'nin geçmişi belli mescidleri kapatan, başörtüsü yasağını koyandır. Utanmadan başörtüsünü yasağını çözen biziz diyor. İptali için bu işi Anayasa Mahkemesine götüren onlar biz çözdük diyor. Siz kimi aldatıyorsunuz?

"Dava adamı davasına ihanet etmez, ihanet edenlerle de yol yürünmez"

Şunu bir defa açık söylemem lazım. Bu ülkede siyasetin acemileri var. Yolda giderken siyasete bulaşmış olanları var. Çekirdekten bu işin içinden gelmek başka. Sevdası millet olmayanların çabası beyhudedir. Bazı denemeler oldu, sonuç ortada. Bizim partimizden çok ayrılanlar oldu. Davamıza baş koyan arkadaşlarımızın amacı halkımıza hizmettir. Bu yoldan çıkanları yola sokmaya çalışmayız. Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği bir dönemin içinde yeni bir siyasi oluşumdan ziyade güçlü bir birlikteliğe ihtiyacımız var. Seçimden sonra ben tekrar AK Parti saflarında yerimi alırım diyenleri geri almayız. Sizin gibi çürük çarık kişileri tekrardan aramıza almayız. Dava adamı davasına ihanet etmez, ihanet edenlerle de yol yürünmez.

"Ayasofya'yı müze statüsünden çıkarır, camii olarak ortaya koyarız"

Ayasofya'ya giriş ücretsiz olabilir. Ayasofya'yı müze statüsünden çıkarır, camii olarak ortaya koyarız.

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