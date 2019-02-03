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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi
03 Şubat 2019 Pazar 12:26 - Son Güncelleme 03 Şubat 2019 Pazar 12:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde, kahvaltıda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kısıklı'daki konutlarından Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah da köşke geldi.
Köşkün girişinde Ürdün bayrağı da göndere çekildi.
Kaynak: AA
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