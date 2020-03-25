Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye koronavirüs ile mücedele en erken tedbir alan ülkedir.

100 milyar liralık bir ekonomik destek programını milletimizle paylaştık.

Tedavi altındaki hastalarımızdan maalesef 44'ünü kaybettik.

Dünyanın 69 ülkesi Türkiye'den yardım talep etti, 17'sine gereken malzemeler gönderildi. Dostlarımızı yalnız bırakmamak için elimizden gelen çabayı sürdürüyoruz.

Bu süreçten en kısa sürede ve olabilecek en küçük hasarla çıkacağız.

Ayrıntılar geliyor...